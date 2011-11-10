Действия при возникновении проблем с оплатой
Оплата проходит в течение нескольких минут. Оплата может не пройти, потому что:
- Вы ввели неверные данные карты.
- У карты закончился срок действия.
- На карте недостаточно денег.
- Нельзя подтвердить операцию по карте одноразовым паролем из СМС.
- Банк установил запрет на оплату в интернете.
- Вы ошиблись при вводе номера карты, срока действия, CVV/CVC кода.
- Ваш банк установил ограничения на объём оплат, производимых в течение дня.
- Ваш банк запретил проведение оплаты через интернет или MOTO транзакции.
- Ваш банк видит два одинаковых списания и считает эту операцию ошибочной.
- Существуют настройки робота банка, направленные на выявление мошеннических транзакций, и внесение ай-пи (IP) в черный список.
При возникновении проблем в оплате заказа картой Вам необходимо обратиться в ваш банк по телефону технической поддержки (обычно является круглосуточной), указанному на обратной стороне вашей карты.
Также вы можете:
- Повторите попытку через 20 минут.
- Попробуйте оплатить другой картой.